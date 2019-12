Brand mit einem Toten: Ermittlung wohl erst im neuen Jahr

Jugenheim in Rheinhessen Nach einem Feuer mit einem Toten im Kreis Mainz-Bingen beginnt die Suche nach der Ursache vermutlich erst im neuen Jahr. Es sei fraglich, ob der Bausachverständige das Haus noch vor Weihnachten betreten könne, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Ermittlungen in dem Haus in Jugenheim in Rheinhessen sollten ursprünglich am Montag beginnen. Bei dem Feuer war am Wochenende ein 73-Jähriger ums Leben gekommen. Er war der einzige Bewohner. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 150 000 Euro.