Brand mit 30 000 Euro Sachschaden

Ein Feuerwehrhelm liegt an einem Einsatzfahrzeug. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild.

Altrich Bei einem Brand eines Wohnhauses in Altrich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist am frühen Dienstagmorgen ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstanden. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, wie die Polizei Wittlich am Dienstag mitteilte.



