Brände Brand in Wormser Innenstadt

Worms · In der Wormser Innenstadt hat ein Einkaufsladen gebrannt. Mutmaßlich sei eine Mülltonne oder Sperrmüll hinter dem Geschäft in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer habe in den frühen Morgenstunden auf den Einkaufsladen im Erdgeschoss übergegriffen, konnte jedoch gelöscht werden.

06.02.2024 , 12:43 Uhr

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Anwohner angrenzender Gebäude mussten den Angaben zufolge während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Wohnungen über dem Geschäft seien weiterhin bewohnbar. Nicht weit von dem Einkaufsladen entfernt wurde zudem eine Mülltonne in Brand gesetzt. Hier wurde das Feuer gelöscht, ohne dass es zu weiteren Schäden kam. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. © dpa-infocom, dpa:240206-99-889257/2

(dpa)