Brand in Wohnhaus in Frankenthal: Hoher Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Frankenthal Ein Brand in einem Wohnhaus in Frankenthal hat in der Nacht zum Samstag einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 250 000 Euro. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, wurde keiner der drei dort gemeldeten Bewohner bei dem Feuer verletzt.

