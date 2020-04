Brand in Wohnhaus in Böbingen - Frau stirbt

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Böbingen Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Böbingen (Landkreis Südliche Weinstraße) ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Landau am Freitagabend mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa