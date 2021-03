Brand in Wohnhaus in Arenrath fahrlässig verursacht

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Arenrath Der Brand in einem Wohnhaus in Arenrath, bei dem am vergangenen Dienstag der Bewohner ums Leben kam, ist fahrlässig verursacht worden. Ein Gutachter habe festgestellt, dass eine Zigarette die Ursache gewesen sei, teilte die Polizei am Montag mit.

Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor. Vermutlich sei der 58-jährige Bewohner des Hauses mit der Zigarette in der Hand eingeschlafen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. Dabei hatte das Einfamilienhaus im Kreis Bernkastel-Wittlich in Vollbrand gestanden. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Diese hatten den Bewohner des Hauses leblos geborgen.