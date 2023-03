Regionalverband Saarbrücken Brand in Wohnhaus: 82-Jährige in Klinik

Sulzbach · Die Feuerwehr hat in Sulzbach im Saarland eine 82 Jahre alte Frau aus einem brennenden Haus gerettet. Die Rentnerin kam mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag in Sulzbach mitteilte.

25.03.2023, 09:43 Uhr

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wie es zu dem Brand in dem Einfamilienhaus am Freitagabend kam, war zunächst ungeklärt. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Wohnzimmer aus. Ein Nachbar sah die Flammen und rief die Feuerwehr. An dem Haus entstand laut Polizei „erheblicher Sachschaden“. © dpa-infocom, dpa:230325-99-83903/2

(dpa)