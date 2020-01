Brand in Weiden durch Feuerwerk verursacht: Hoher Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Weiden Der Brand in Weiden (Kreis Birkenfeld), bei dem drei Häuser in der Silvesternacht stark beschädigt wurden, ist durch Feuerwerk verursacht worden. Ein technischer Defekt sei ausgeschlossen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Brand sei in einem Schuppen ausgebrochen, wo Feuerwerksbatterien gelagert und auch abgeschossen worden seien. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine hohe sechsstellige Summe.