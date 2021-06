Brand in Turnhalle von Grundschule in Weißenthurm

Weißenthurm Aus zunächst unbekannten Gründen ist die Turnhalle der Grundschule in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) am Sonntag in Brand geraten. Bis zum Nachmittag war die Feuerwehr mit starken Kräften zur Brandbekämpfung im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.