Brand in Tiefgarage: mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Saarbrücken Ein 50 Jahre alter Mann soll in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Saarbrücken ein Feuer gelegt haben. Der Mann wurde festgenommen, weil er im Verdacht steht, ein Auto in Brand gesteckt zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Rund 40 Menschen wurden in der Nacht zum Sonntag wegen des Feuers in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen der Polizei führten die Beamten zu dem 50-Jährigen. Ein Sprecher sagte, der Mann sei der Polizei bereits bekannt gewesen, es habe schon im Vorfeld Probleme mit Nachbarn gegeben. Ein Gericht ordnete der Polizei zufolge nach der Festnahme eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.