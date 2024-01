Saarbrücken Brand in Supermarkt: Löschwasser gefriert

Saarbrücken · Ein Brand in einem Supermarkt in Saarbrücken hat am frühen Sonntagmorgen einen größeren Einsatz ausgelöst. Eine Frau hatte Rauch auf dem Dach des Gebäudes entdeckt und die Feuerwehr verständigt, wie das Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz der saarländischen Landeshauptstadt am Sonntag mitteilte.

14.01.2024 , 11:24 Uhr

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Verkaufsraum demnach bereits in einem Vollbrand. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass sich das Feuer auf das Dachgebälk ausbreite. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Weil Löschwasser auf der Straße gefror, musste der Streudienst der Stadt ausrücken, wie die Feuerwehr berichtete. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt, öffnen kann der Markt im Stadtteil Brebach-Fechingen den Angaben zufolge vermutlich vorerst nicht. Nach Angaben der Polizei wurden Lebensmittel wegen der Rauchentwicklung unverkäuflich. Die Kriminalpolizei ermittele nun. © dpa-infocom, dpa:240114-99-604287/2

(dpa)