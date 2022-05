Ludwigshafen : Brand in Straßenbahn-Tunnel: Verkehr gestoppt

Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ludwigshafen Ein Baustellenfahrzeug hat am frühen Donnerstagmorgen einen Brand im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle unterhalb des städtischen Rathauscenters in Ludwigshafen ausgelöst. Der starke Rauch breitete sich durch den Straßenbahn-Tunnel bis zum Hauptbahnhof in Ludwigshafen aus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei dem Brand wurde demnach niemand verletzt.

Rund 50 Feuerwehrkräfte kämpften den Angaben nach gegen Flammen und Rauch. Die Einsatzkräfte hätten den Straßenbahn-Tunnel mit Ventilatoren von dem massiven Rauch befreien müssen, um zur Brandstelle vorzudringen.

Warum der Bagger, der in der Tiefebene des Rathauscenters parkte, Feuer fing, ermittelt die Kriminalpolizei. Aufgrund des Brandes musste der Straßenbahnverkehr rund um das Rathauscenter eingestellt werden. Wann die Gleise wieder freigegeben werden können, war nach Abgaben eines Polizeisprechers unklar. Die Straßenbahnlinien 6, 7 und 8 aus Richtung Mannheim mussten umgeleitet und teilweise eingestellt werden. Statiker sollen nach Angaben der Polizei prüfen, ob das Tunnel-Bauwerk durch das Feuer einsturzgefährdet ist.

