Brand in Seniorenheim: 15 Verletzte

Trier Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Jünkerath (Vulkaneifel) sind 15 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am frühen Freitagmorgen in einem leerstehenden Obergeschoss des Seniorenheims aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa