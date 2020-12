Brand in Saarbrücker Hochhaus: Keine Verletzten

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Zu einem Brand in einem Hochhaus im Saarbrücker Stadtteil Eschberg ist am Donnerstag die Feuerwehr ausgerückt. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

