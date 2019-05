Brand in Restaurant: Feuerwehr vermutet Brandstiftung

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht nach einer Übung mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Kaiserslautern Ein Brand in einem Restaurant in Kaiserslautern könnte nach Angaben der Feuerwehr vorsätzlich ausgelöst worden sein. Das Feuer war am Freitagmorgen in dem zweigeschossigen Gebäude ausgebrochen. „Die Tür war offen, also vermutlich ein Einbruch“, sagte ein Sprecher.

Weil es an drei verschiedenen Stellen im Erd- und Obergeschoss brannte und nach Grillanzünder roch, geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus.