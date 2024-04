Ludwigshafen Brand in Reinigungsfirma: Chemische Flüssigkeit ausgelaufen

In einer Reinigungsfirma in Ludwigshafen ist am Donnerstag im Zusammenhang mit einem Brand eine chemische Flüssigkeit ausgelaufen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Im Bereich eines zerborstenen Teils einer Anlage seien wenige Liter der Flüssigkeit ausgetreten und die Einsatzkräfte hätten in der Umgebung keine gefährlichen Messwerte festgestellt. Zwei Mitarbeiter der Firma wurden demnach bei dem Brand leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Auch Mitarbeiter der benachbarten Betriebe wurden evakuiert, wie es hieß. Insgesamt habe die Feuerwehr so weitere 46 Menschen betreut.