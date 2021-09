Brand in Pflegeheim löst Großeinsatz aus: Keine Verletzten

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Pirmasens Bei einem Brand in einem Pflegezentrum in Pirmasens (Landkreis Südwestpfalz) hat die Feuerwehr sieben Menschen gerettet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Brand war in der Nacht auf Freitag von der Lounge ausgegangen, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Von dort hatte sich Rauch im gesamten Gebäude verbreitet, weswegen die Feuerwehr alarmiert wurde. Da zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Menschen im Gebäude waren und die Lage unübersichtlich schien, wurden speziell ausgebildete Einsatzgruppen und weitere Feuerwehren nachalarmiert. Insgesamt waren rund 100 Kräfte im Einsatz, die sieben Personen aus betroffenen Wohnungen retteten. Nachdem der Brand gelöscht und das Gebäude gelüftet war, konnten die Bewohner gegen 6 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.