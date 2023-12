Brände Brand in Mülllagerhalle in Mainz

Mainz · Im Mainzer Stadtteil Weisenau ist in der Nacht zum Montag ein Feuer in einer Mülllagerhalle ausgebrochen. Die Halle eines Entsorgungsbetriebes habe in Vollbrand gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei.

04.12.2023 , 11:37 Uhr

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Feuerwehr habe den Brand aber unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert, teilte sie mit. Da die Halle abseits von bewohntem Gebiet liege, habe keine Gefahr für die Bevölkerung oder den Verkehr bestanden. Im Mainzer Stadtgebiet sei jedoch ein Brandgeruch wahrnehmbar gewesen. Aufgrund der hohen Hitze sei eine benachbarte Lagerhalle beschädigt worden. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Laut Polizei gab es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. © dpa-infocom, dpa:231204-99-172344/3

(dpa)