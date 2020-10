Brand in Mehrfamilienhaus: Zwei Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie seien in der Nacht auf Freitag mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen.

