Feuerwehr Brand in Mehrfamilienhaus: ein Mensch im Krankenhaus

Trier · Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Trier verletzt worden. Die Feuerwehr habe ihn in der Nacht zum Freitag aus der Brandwohnung gerettet, teilte die Polizei Trier am frühen Morgen mit.

29.12.2023 , 06:59 Uhr

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Anschließend sei die Person zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gefahren worden. Weshalb er dort behandelt werden musste, war zunächst unklar. Die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses sowie eines angrenzenden Gebäudes konnten diese selbstständig verlassen. Sie hätten nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, sagte ein Sprecher der Polizei Trier. Lediglich die Brandwohnung sei nicht bewohnbar. Zur Brandursache werde noch ermittelt, schrieb die Polizei weiter. Den Sachschaden bezeichnete der Polizeisprecher als nicht hoch. © dpa-infocom, dpa:231229-99-434822/2

(dpa)