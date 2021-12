Brand in Mehrfamilienhaus: Ein Bewohner leicht verletzt

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Hardt Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Westerwald am Donnerstagmorgen haben 17 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Einer von ihnen sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er habe vermutlich eine Rauchgasvergiftung erlitten, sei aber nicht in ein Krankenhaus gebracht worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Haus in Hardt ist nach dem Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, zur Schadenshöhe machte der Polizeisprecher keine Angaben. Der Brandort wurde von den Einsatzkräften bis zum Nachmittag großräumig abgesperrt.

(dpa)