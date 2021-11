Brand in Lagerhalle verursacht hohen Schaden

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Morbach Beim Brand in einer Lagerhalle in Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehren am Morgen habe ein Großteil des ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäudes bereits in Flammen gestanden.

Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.