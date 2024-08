Feuer in Gewerbegebiet Brand in Lagerhalle sorgt für Großeinsatz

Im saarländischen Völklingen sorgt eine brennende Lagerhalle für einen Großeinsatz. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte, habe sich durch das Feuer eine große Rauchwolke entwickelt, die kilometerweit sichtbar sei. Der Brand in der Halle des Industriekonzerns Thyssenkrupp brach demnach am frühen Morgen aus.