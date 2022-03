Neunkirchen : Brand in Kompostieranlage

Schiffweiler-Stennweiler In der Nacht zum Sonntag ist in der Nähe der Gemeinde Schiffweiler ein Brand in einer Kompostieranlage ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Verletzt wurde niemand. Die Bewohner wurden während des Einsatzes dazu aufgefordert, Fenster und Türen aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Zu den genauen Umständen des Brandes ermittelt die Polizei.

Der Brand erstreckte sich den Angaben zufolge auf ungefähr 350 Quadratmeter. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurden bis zu 1000 Kubikmeter Grünschnittmasse unbrauchbar.

