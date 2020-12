Brand in Kellerwohnung mit einem Verletzten

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Frankenthal Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einem Kellerbrand in Frankenthal leicht verletzt worden. In der Kellerwohnung war am Dienstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa