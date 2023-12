Polizei Brand in Kaiserslautern: Menschen müssen Haus verlassen

Kaiserslautern · Wegen eines Brands im siebten Stock eines Hauses in Kaiserslautern haben am Mittwoch zahlreiche Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. In dem Wohnblock seien mehr als 100 Bewohner gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

20.12.2023 , 20:15 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Wie viele genau zum Zeitpunkt des Brandes anwesend gewesen seien, sei aber unklar. Demnach wurden drei Menschen leicht verletzt. Das Feuer sei in einer Wohnung im siebten Stock ausgebrochen und habe nicht auf andere Wohnungen übergegriffen, sagte der Sprecher. Der Rauch habe sich aber im Haus verteilt. Der Brand sei am Nachmittag gemeldet und das Gebäude evakuiert worden. Die ersten Anwohner seien am Abend aber bereits wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt. © dpa-infocom, dpa:231220-99-367028/2

(dpa)