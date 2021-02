Brand in Industriegebiet: Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Bendorf Bei einem Brand im Industriegebiet in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) ist in der Nacht zum Mittwoch nach ersten Schätzungen ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. „Aufgrund der Gesamtumstände“ gehen die Beamten von Brandstiftung aus“, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach brannte auf dem Gelände eines Kfz-Handels ein Fahrzeug. Weitere Fahrzeuge seien beschädigt worden. Zuvor hatten mehrere Anwohner Knallgeräusche gemeldet. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Verletzt worden sei niemand. Die Ermittlungen dauerten an.