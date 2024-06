Feuer Brand in Honecker-Geburtshaus in Neunkirchen

Das Besondere an der Immobilie, in der das Feuer ausbrach: Der ehemalige Vorsitzende des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker, wurde dort am 25. August 1912 geboren, wie der Pressesprecher der Stadt mitteilte. Honecker war von 1971 bis zu seiner Entmachtung 1989 als Staats- und SED-Parteichef der prägende Politiker der Deutschen Demokratischen Republik. Honecker lebte nur kurz in der Neunkirchener Innenstadt. 1913 zog die Familie in den benachbarten Stadtteil Wiebelskirchen um.