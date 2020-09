Brand in Hochhaus: Polizei nimmt Bewohner fest

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Nach einem Brand in einem Hochhaus in Saarbrücken hat die Polizei einen der Bewohner wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen. Der 69-Jährige sei bei dem Feuer am Montagabend durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und von der Feuerwehr gerettet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

