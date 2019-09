Brand in Heim: Ermittler suchen weiter nach Ursache

Idar-Oberstein/Bad Kreuznach Die Ursache eines Brandes in einer Pflegeeinrichtung in Idar-Oberstein mit einem Toten ist weiter unklar. Nach ersten Ermittlungen am Brandort seien „noch keine belastbaren Aussagen“ möglich, teilte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Dienstag mit.

Die Suche nach dem Grund für das Feuer gehe aber weiter.

Bei dem Brand am Samstagabend war ein 57 Jahre alter Bewohner in dem Haus für betreutes Wohnen ums Leben gekommen. Eine Obduktion am Dienstag habe ergeben, dass der Mann an einer Rauchgasvergiftung gestorben sei, teilte die Behörde weiter mit.