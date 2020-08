Brand in Gefängnis in Koblenz

Koblenz In der Justizvollzugsanstalt in Koblenz ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist ein Teil des Gebäudekomplexes evakuiert worden. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt.

