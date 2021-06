Brand in Einfamilienhaus: Toter starb an Vorerkrankung

Kanzem Der Mann, der nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kanzem (Kreis Trier-Saarburg) tot aufgefunden wurde, ist an den Folgen einer Vorerkrankung gestorben. Dies habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei in Trier am Donnerstag mit.