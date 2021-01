Brand in Einfamilienhaus mit sechs Verletzten

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Nachtsheim Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Mayen-Koblenz sind sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in dem Haus in Nachtsheim ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

