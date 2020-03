Brand in Einfamilienhaus: Feuerwehr findet Toten

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild.

Wahnwegen Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wahnwegen (Kreis Kusel) hat die Feuerwehr einen toten Mann gefunden. Bisher sei die Identität des Toten noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es könne sich um den 67-jährigen Hausbewohner handeln.

Woran er gestorben sei, stehe zurzeit noch nicht fest.