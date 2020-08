Brand in ehemaligem Hotel in Waldfischbach-Burgalben

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Waldfischbach-Burgalben In Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) ist am späten Dienstagabend ein leerstehendes Hotel abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an, wie die Polizei mitteilte. Die Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben war bis auf Weiteres gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa