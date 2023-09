Ludwigshafen am Rhein Brand in Dachgeschosswohnung: Hoher Schaden

Ludwigshafen · Ein Brand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen hat einen Schaden von mehr als 700.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag berichtete, brach das Feuer in den frühen Morgenstunden in der Dachgeschosswohnung des Hauses im Stadtteil Mundenheim aus, konnte jedoch ohne auf angrenzende Häuser überzugehen von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

29.09.2023, 14:56 Uhr

Verletzt wurde dabei niemand. Durch den Brand und die Rauchausbreitung im ganzen Gebäude ist das Haus nach Angaben der Feuerwehr Ludwigshafen allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise zu melden. © dpa-infocom, dpa:230929-99-382090/2

(dpa)