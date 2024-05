Feuerwehreinsatz Brand in Busunternehmen: Mehrere Verletzte

Bei einem Feuer bei einem Busunternehmen in Bitburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Brand am Mittwochabend erstreckte sich auf eine Halle und auf Büroflächen der Firma in einem Gewerbegebiet. Nach Angaben der Polizei gab es drei Verletzte, die in Kliniken gebracht wurden. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.