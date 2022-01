Brand in Außenbereich von Klinik

Feuerwehrleute stehen zusammen, um einen Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Kandel Bei einem Brand im Außenbereich der Südpfalzklinik in Kandel ist der Polizei zufolge an der Fassade und an Zuleitungen ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden. Ermittlungen zufolge waren Kleidercontainer in Brand geraten - durch Außentüren sei daraufhin Rauch in Räumlichkeiten der Klinik eingedrungen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Sonntag mit.

Trotz des Vorfalls am späten Samstagabend habe der Krankenhausbetrieb durch Sicherungssysteme aufrecht erhalten werden können. Verletzt wurde niemand.

Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Kriminalinspektion Landau ermittelt.

(dpa)