Brand in Asylunterkunft: 80 Menschen gerettet

Feuerwehrmänner der Feuerwehr sitzen in ihrem Fahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa.

Neustadt/Weinstraße Eine Asylunterkunft in Haardt an der Weinstraße (Kreis Neustadt an der Weinstraße) ist wegen eines Feuers evakuiert werden. Knapp 80 Menschen holte die Feuerwehr aus dem Gebäude, wie die Polizei am Montag mitteilte.

