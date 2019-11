Brand bricht in Mehrparteienhaus aus: Keine Verletzten

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild.

Katzweiler Vier Menschen und ein Hund haben sich im pfälzischen Katzweiler rechtzeitig vor einem Feuer in einem Mehrparteienhaus retten können. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach der Brand am Donnerstagabend im Versorgungsschacht aus.

