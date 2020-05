Brand auf Pferdehof verursacht hohen Sachschaden

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Losheim am See Bei einem Brand auf einem Pferdehof im Ortsteil Bergen der Gemeinde Losheim am See ist ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Eine Person erlitt einen Schock, eine weitere musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Brand in der 1000 Quadratmeter großen Halle am späten Dienstagabend ausgebrochen. Die Halle im Landkreis Merzig-Wadern diente als Maschinenlager und Stallung für gut 60 Pferde, von denen die meisten beim Ausbruch des Feuers auf der Außenweide waren. Alle in der Halle befindlichen Tiere konnten durch Helfer und die Feuerwehr unverletzt gerettet werden. Zwei Pferde, die in Panik entlaufen waren, wurden wieder eingefangen. Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochvormittag noch an.