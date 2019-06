Brand auf Mülldeponie in Reichenbach

Feuerwehrleute löschen in Reichenbach bei Idar-Oberstein den Brand auf einer Mülldeponie. Foto: Christian Schulz.

Reichenbach In Reichenbach bei Idar-Oberstein hat es einen Brand auf einer Mülldeponie gegeben. Hausmüll war auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern am frühen Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

