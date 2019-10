Brand auf Golfplatz: Bis zu eine Million Euro Schaden

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Fahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild.

Mackenbach Ein Lagerhallenbrand auf einem Golfplatz im Landkreis Kaiserslautern hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden zwischen 800 000 und einer Million Euro verursacht. Das Feuer auf der Anlage in Mackenbach war am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa