Speyer Brand an Wohncontainer gelegt: Verdächtiger in Psychiatrie

Ein Mann, der einen Wohncontainer für Obdachlose in Speyer angezündet haben soll, ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Es lägen Gründe für die Annahme vor, dass der Tatverdächtige aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht vollständig zurechnungsfähig sei, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Dienstag gemeinsam mit. Zeugen sollen den 51-Jährigen am Montag bei der Brandstiftung beobachtet haben. Zwei Bewohner seien durch Rauchgas leicht verletzt worden, der Sachschaden belaufe sich auf 5000 Euro.