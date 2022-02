Bouffier begrüßt Produktionshochlauf des neuen Opel Astra

Rüsselsheim Opel gehört zu Rüsselsheim. Darauf hat die hessische Landesregierung bei einem Werksbesuch hingewiesen. Zum Start eines neuen Hoffnungsträgers wurde ein alter Streit beigelegt.

Zum Produktionshochlauf des neuen Kompaktmodells Astra haben der Autohersteller Opel und das Land Hessen frühere Unstimmigkeiten beigelegt. Man habe nun einen regelmäßigen Gesprächsfaden, hieß es am Donnerstag am Rande eines Werksbesuchs in Rüsselsheim von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Bouffier hatte im vergangenen Herbst gemeinsam mit anderen Länderchefs eine bessere Kommunikation von der Opel-Mutter Stellantis gefordert.