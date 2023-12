Brauchtum Bornheim und Waldbreitbach schmücken sich für Weihnachten

Der Weinort Bornheim an der Südlichen Weinstraße wird seit mehr als 20 Jahren in der Vorweihnachtszeit zum „Krippendorf“. Traditionell rund 100 von den Einwohnern gefertigte Nachbildungen der biblischen Geburtsstätte von Jesus schmücken dann die Gemeinde. Auf Plätzen, in Gärten und Höfen oder hinter Fensterglas erinnern die liebevollen Bauten mal klein, mal größer an den Stall von Bethlehem.