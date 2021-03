Boppard muss Landesförderung nicht zurückzahlen

Boppard Nach langwierigem Streit um Zuschüsse für die Renovierung eines mittelalterlichen Bauwerks am Rhein gibt es einen Schlussstrich.

Ende eines jahrelangen Finanzstreits: Die Stadt Boppard muss keine sechsstellige Förderung des Landes Rheinland-Pfalz zurückzahlen. Dieses hatte einst von seinem Zuschuss von 2,9 Millionen Euro für die Sanierung der Kurfürstlichen Burg in der Kleinstadt am Rhein 435 000 Euro zurückgefordert. Doch nun verzichtete das Land darauf, laut einer Mitteilung des Bopparder Bürgermeisters Walter Bersch (SPD) vom Montag. Damit sei ein Rechtsstreit beim Verwaltungsgericht Koblenz zugunsten der Stadt Boppard beendet. Das Kulturministerium in Mainz teilte mit: „Das können wir bestätigen.“