DFB-Pokal Bonhof hält Absage für richtig

Beim Blick auf den Saarbrücker Rasen fühlte sich Rainer Bonhof an die „Wasserschlacht von Frankfurt“ erinnert. Unter diesem Namen ging das für den Final-Einzug entscheidende Spiel zwischen Deutschland und Polen bei der WM 1974 in die Fußball-Geschichte ein. „Wir mussten damals spielen“, sagte der Vize-Präsident von Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend. Und ließ durchblicken: Auch aus dieser Erfahrung heraus hielt er die Absage des Pokal-Viertelfinals beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken für richtig.