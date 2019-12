Bombenfund in Germersheim: Blindgänger wird gesprengt

Eine etwa 50 Kilogramm schwere Brandbombe liegt auf einer Baustelle am Boden. Foto: Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz/dpa.

Germersheim Spätabendlicher Einsatz von Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst: Nach dem Fund einer Brandbombe soll in Germersheim der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden. Rund 2000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nach dem Fund einer etwa 50 Kilogramm schweren Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten in Germersheim bereitete sich der Kampfmittelräumdienst am Donnerstagabend auf eine kontrollierte Sprengung vor. Der mit Phosphor gefüllte Blindgänger sei bei den Baggerarbeiten beschädigt worden und könne nicht abtransportiert werden, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) am Donnerstag.

Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes war der Beginn der Sprengung gegen 22 Uhr geplant. Voraussetzung sei allerdings, dass neben den Vorbereitungen auch die am Abend begonnene Evakuierung der Gefahrenzone abgeschlossen sei. Die eigentliche Gefahr bestehe nicht so sehr in Bombensplittern, sondern in der Phosphorladung. „Phosphor reagiert auf Sauerstoff“, sagte der Sprengstoffexperte. Der dabei entstehende Nebel sei sehr giftig. Die Feuerwehr werde daher Wasserwerfer aufstellen, um ein mögliches Aufsteigen von Phosphornebel zu verhindern und die Gefahren zu minimieren. Angesichts hoher Luftfeuchtigkeit und Nebel am Donnerstagabend seien die Bedingungen vor Ort eher günstig.

Die Bombe sei nach dem Fund wieder zugeschüttet worden, sie müsse aber schnellstmöglich kontrolliert gesprengt werden, sagte Bürgermeister Schaile. Dazu sei ein Sicherheitsradius von 300 Metern nötig, in dem sich niemand aufhalten dürfe.