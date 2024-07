Bombenfund Bombenentschärfung sorgt für Evakuierung in Mainz

In Mainz wird am Donnerstag eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür muss der Bereich 500 Meter um den Fundort in der Paul-Denis-Straße im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld evakuiert werden. Bis Donnerstag um 9.00 Uhr müssten daher 9.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen, teilte die Stadt mit.